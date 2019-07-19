Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге Youtube.
Причины такого поступка президента не указываются.
Зеленский во время осмотра модулей для размещения бойцов ВС Украины на передовой, вел беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной.
"В один из моментов Зеленский резко разворачивается и отталкивает от себя Полторака, который приблизился к нему. Впрочем, позднее на видео он (Зеленский — ред.), улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу", — сообщает издание.