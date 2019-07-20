Назван спикер Рады от «Слуги народа»

Глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко заявил, что политик "заслужил это место", поскольку вел всю организаторскую работу с момента начала президентских выборов. Он также добавил, что Разумков их не подвел.

Уточняется, что Разумков возглавил список "слуги народа" на выборах и саму партию с 26 мая.