На Украине начались досрочные парламентские выборы 

На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 1719 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных парламентских выборах.
Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.