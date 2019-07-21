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На Украине начались досрочные парламентские выборы 

RT на русском + ещё 47 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 1719 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных парламентских выборах.
Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Законодательство , Александр Охрименко , Верховная Рада
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