Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США

В ходе переговоров Помпео выразил Чавушоглу соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в иракском Эрбиле 17 июля.

Также он заявил о приверженности США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.

«Госсекретарь также передал разочарование Соединённых Штатов в связи с приобретением Турцией российской зенитной ракетной системы С-400», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35.