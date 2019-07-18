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Порошенко отказались пускать в зал Европарламента 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Фото: Reuters
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Strana.ua.
Защита Порошенко оправдалась за прогулянный им допрос
17 июля Порошенко не явился на допрос к следователям Государственного бюро расследований (ГБР), сославшись на то, что в этот день будет находиться в Страсбурге и обсуждать с новоизбранными членами Европарламента «освобождение заложников Кремля из плена».
Однако, как выяснилось, Порошенко находился не в самом зале заседаний с депутатами, а на галерке с журналистами и студентами-практикантами.
Напомним, Порошенко вызывали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузня на Рыбальском».
В мире , Украина
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