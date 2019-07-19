Новый гендиректор «Рустави-2» не пустил Гварамию в кабинет

Новый генеральный директор «Рустави-2» Паата Салия, в четверг впервые прибывший на рабочее место, заявил, что прежнему руководителю канала Николозу Гварамие нужно разрешение, чтобы войти в кабинет. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нужно разрешение, чтобы войти», — так Паата Салия отреагировал на желание Гварамия пройти в кабинет гендиректора.

Паата Салия сказал, что пришел «цивилизованно принять дела», однако поведение Николоза Гварамия, который сыплет обвинениями и оскорблениями, не дает возможность сделать это.

Гварамия обвинил Паату Салия, что тот является «коллаборационистом», сотрудничающим с «российским режимом».

В четверг ЕСПЧ принял решение, по которому телекомпания «Рустави-2» возвращена прежним владельцам, она была отобрана у них во время правления экс-президента Михаила Саакашвили

Гварамия теперь требует выплатить ему неустойку в 5 млн долларов.