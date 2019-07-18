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Эпидемиолог объяснил отсутствие вакцины от опасной лихорадки Эбола 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса Эбола в Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Лекарства от заболевания до сих пор не существует. Своим мнением о причинах отсутствия вакцины от опасной лихорадки в интервью ИА НСН поделился научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин.
Юрин объяснил, что на создание нового лекарства от вируса Эболы требуются несколько миллиардов долларов. При этом нет уверенности в том, что научные разработки и исследования, требующие серьезных вложений, завершатся успехом. По его мнению, фармацевтические компании не готовы тратить такие суммы, чтобы спасти несколько сотен человек. Он уверен, что их политика в корне изменилась, если бы вирус одолел уважаемых персон из европейских стран.
«Болеют этой Эболой несколько сотен человек в год в африканских странах. И тратить колоссальные средства на то, чтобы это создать, на самом деле, никто не готов из фармацевтических компаний, на мой взгляд. Если бы это было где-нибудь в европейских странах. С той же ВИЧ-инфекцией, когда заболели уважаемые люди, то сразу сделали», — заявил Юрин.
Эпидемиолог добавил, что вспышки Эболы возникают периодически, а заражение происходит только при тесном контакте.
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Комментарии
В мире , Происшествия , ВОЗ , Национальная Служба Новостей , Конго
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