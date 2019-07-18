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Европейцев подводит сердце. От каких болезней умирают жители Старого света 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
В Болгарии зафиксирована самая высокая смертность среди стран Евросоюза. А самой частой причиной смерти у европейцев оказались заболевания сердечно-сосудистой системы.
Атеросклероз, инфаркт, гипертония — главные враги жителей старого континента. Главная статистическая служба ЕС Евростат подвела итоги смертности за 2016 год, которые показали, что 36 процентов европейцев умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 26 процентов — от рака и 8 процентов — вследствие респираторных заболеваний. Пять процентов жителей Европы погибли в чрезвычайных происшествиях, например, в разного рода авариях.
Любопытно, что, если посмотреть на страны ЕС по отдельности, становится очевидно, что в наиболее благополучных из них — таких как Франция, Великобритания, Нидерланды и Дания — расклад сил, а вернее, слабостей выглядит иначе. Там рейтинг возглавляют онкологические заболевания.
По данным, опубликованным на сайте Евростата, за этот период в Евросоюзе не стало 5,1 миллиона жителей. Большинству из них было больше 85 лет, а 33 процента были младше 75. В целом, по наблюдениям экспертов, продолжительность жизни увеличивается, благодаря тому, что большинство этих заболеваний успешно лечится на ранних этапах.
Традиционно самая высокая смертность, как и в предыдущем году, зафиксирована в Восточной Европе. Тут первое место у Болгарии, за ней следуют Латвия и Румыния, кроме них в десятку входят Литва, Венгрия, Хорватия, Словакия, Польша, Чехия, Эстония. Долгожители, как и следовало ожидать, живут на юге Европы: лидирует Испания, за ней идут Франция и Италия.

Между тем

Министерство здравоохранения Японии обнародовало статистику, согласно которой все больше ее жителей умирают "от естественных причин" — из-за наступления старости. В прошлом году было зарегистрировано 110 тысяч таких случаев. Речь идет о подданных Страны восходяшего солнца, которые дожили до девяноста и более лет. На первом месте среди причин смертности остаются онология и сердечно-сосудистые заболевания.
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В мире , ЕС , Болгария
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