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Зеленский заключил новое пари 

RT на русском 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский заключил ещё одно пари, теперь с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой.
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста
Сирота заявил, что ремонт автомобильного моста должны завершить до 15 октября, но в сентябре, как предложил президент, сдать объект не успеют.
«Тогда до 15 октября? А если не успеете?» — спросил Зеленский, на что Сирота ответил, что напишет заявление об отставке.
Ранее Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.
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