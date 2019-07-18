Зеленский заключил новое пари

Президент Украины Владимир Зеленский заключил ещё одно пари, теперь с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой.

Сирота заявил, что ремонт автомобильного моста должны завершить до 15 октября, но в сентябре, как предложил президент, сдать объект не успеют.

«Тогда до 15 октября? А если не успеете?» — спросил Зеленский, на что Сирота ответил, что напишет заявление об отставке.

Ранее Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.