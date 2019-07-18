Пока вы не уснули: Еще одна страна может стать проблемой России 

От России потребовали отпустить всех украинцев
Европейский парламент призвал Россию отпустить всех «незаконно арестованных украинцев». Об этом говорится в соответствующей резолюции, которую приняли в четверг, 18 июля. За документ проголосовали 458 парламентариев, против высказались 80, еще 89 воздержались.
Киев выразил Москве решительный протест
Паспортизация Россией жителей Донбасса незаконна и провокационна, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Оно опубликовано на сайте ведомства.
Еще одна страна может стать проблемой России
Аналитики сошлись во мнении, что напряжённая обстановка по примеру развития событий на Украине и в Грузии в скором времени возникнет в Туркменистане. Страна, испытывающая проблемы с продовольствием для населения и имеющая огромные запасы природного газа, является «лакомым кусочком» для ведущих геополитических игроков, считает газета «Взгляд».
Пересчитают в августе: у кого и как вырастет пенсия
«Аргументы и факты» конкретизировали информацию, кто из российских пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат по выходу на заслуженный отдых. Оказалось, что прибавка положена как неработающим пенсионерам, так и продолжающим трудиться пожилым людям.
Назван размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах
Минтранс определил размер штрафа для водителей за попытку неоплаченного проезда по платной дороге, сообщает «Коммерсант». Чем чаще автолюбитель будет нарушать, тем больше будет вынужден платить.
На российской АЭС произошел коллапс
Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС отключились, рассказали ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Тверской области.
Ад в Геленджике: как американец глумился над балериной
19-летнего американца, обвиняемого в изнасиловании 21-летней московской балерины, арестовали на время следствия. Правоохранители также продлили срок задержания 16-летнего жителя Краснодарского края — ему предъявлено обвинение по той же статье.
Мамун забеременела от пловца
Телекомментатор Дмитрий Губерниев предположил, что в семье олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун и серебряного призёра ОИ-2008 по плаванию Александра Сухорукова должна родиться синхронистка. Накануне спортсменка поделилась радостной новостью о том, что ждёт ребёнка.
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Лайма Вайкуле не бывает в Крыму, потому что иначе против нее заведут уголовное дело в Латвии, заявил Федеральному агентству новостей латышский политик Янис Кузинс.