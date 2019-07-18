На Украине разоблачили агента ФСБ

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Украины, задержанный с 2016 года передавал российской спецслужбе сведения об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации на Украине с целью «нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, экономической и информационной безопасности».

Сообщается, что за сведения он получал денежное вознаграждение. При обыске в его доме были найдены 9 тысяч долларов и 4900 российских рублей.

Задержанный подозревается в государственной измене, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.