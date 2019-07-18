Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер писатель Лучано Де Крешенцо 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный итальянский писатель, режиссер, актер и телеведущий Лучано Де Крешенцо скончался в четверг в Риме на 91-м году жизни, сообщил издательский дом Mondadori, в котором вышли все его книги.
Де Крешенцо родился в Неаполе 20 августа 1928 года. В юности работал на фабрике по производству перчаток под началом отца. С отличием окончил Неаполитанский университет, получив диплом инженера, долгое время работал по специальности. Лишь в 1976 году Лучано понял, что его истинное призвание состоит в литературной деятельности. Первая же его книга "Так говорил Беллависта" имела оглушительный успех: за год было продано около 600 тысяч экземпляров.
Более чем за 20 лет писательской карьеры Де Крешенцо написал 25 книг, которые разошлись по миру общим тиражом примерно 18 миллионов экземпляров, из которых только 7 миллионов — в Италии. Его произведения были переведены на 19 языков. Серия его книг по античной философии стала основой популярного цикла телепередач "Зевс. Деяния богов и героев", который был создан на итальянском государственном телевидении Rai.
В конце 1970-х годов Де Крешенцо увлекся кино и телевидением, где он проявил свои способности не только в качестве сценариста. В 1984 году он дебютировал как режиссер, сняв киноленту по своему бестселлеру "Так говорил Беллависта". Фильм имел большой зрительский успех и получил одобрение критиков. В 1985 году режиссер был удостоен двух высших национальных кинопремий "Настро д"Ардженто" и "Давид ди Донателло".
В среду в Риме на 94-м году жизни скончался другой знаменитый итальянский писатель, режиссер и драматург Андреа Камиллери.
Последние новости
«Погибших от пыток в аэропорту находили на улицах Мариуполя» Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Комментарии
В мире , Андреа Камиллери , Неаполь , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ выразил протест США82
На Украине поймали агента ФСБ5
В Мюнхене пропали две россиянки2
Церетели взяли в оборот: скульптору грозит суд
В Грузии оценили ущерб от действий России150
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение