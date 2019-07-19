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Фон дер Ляйен испугалась зависимости Европы от России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об опасности «Северного потока — 2» для Европы.
Она считает, что «существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов». Фон дер Ляйен призвала к диверсификации энергоснабжения за счет разных видов энергии, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
По ее мнению, Европе «необходима конкуренция», а также следует «учитывать интересы восточных соседей». Будущая глава Еврокомиссии признала, что в вопросе газопровода из России есть не только экономическое, но и «политическое измерение».
Фон дер Ляйен заявила о важности «разнообразной комбинации в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости».
Европейские санкции она назвала «ответом на то, что Россия нарушает международное право». По словам фон дер Ляйен, «улучшение ситуации зависит» от Москвы.
Как заявила будущая глава ЕК, Россия была и остается соседом ЕС, но Европа должна продемонстрировать, что готова к диалогу «с позиции силы», так как «Кремль не прощает слабости».
По мнению фон дер Ляйен «Европа и НАТО показали, что конкретно по этому пункту единство и ясность были правильной комбинацией».
Напомним, Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
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В мире , Европа , Санкции , Новости и события Запада , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , НАТО , Bild , ИТАР-ТАСС
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