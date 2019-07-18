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В Грузии рассказали о потере 27 тысяч долларов в минуту из-за России 

Lenta.ru 41 минуту назад
За последние 30 лет Россия нанесла ущерб экономике Грузии в размере 400 миллиардов долларов (более 25 триллионов рублей). Об этом заявил эксперт по вопросам экономики Сосо Арчвадзе, пишет «Грузия Online».
Назван ущерб экономике Грузии от потери туристов из России
«Цифра цифрой, но, если представить, экономика Грузии теряет более чем 27 тысяч долларов [1,7 миллиона рублей] в минуту. То есть из-за агрессивной политики России, проявляющейся в разной форме за эти годы, мы не можем произвести в минуту продукт стоимостью 27 тысяч долларов», — сказал Арчвадзе.
По его словам, после распада СССР экономический спад в Грузии был гораздо выше, чем в других постсоветских странах. Однако, как отметил эксперт, Тбилиси начал развивать подпольное производство.
«Несмотря на это, когда официально была объявлена рыночная экономика, главнейший экономический показатель Грузии резко упал. Это результат именно политики России», — подчеркнул Арчвадзе.
Он добавил, что Россия сейчас находится в процессе гибридной войны с Грузией и пытается сделать из страны «страшилку».
Ранее в июле сообщалось, что в случае введения Москвой полноценных санкций ущерб Тбилиси мог бы составить четыре миллиарда лари (около 88 миллиардов рублей). При этом больше половины от общего ущерба пришлось бы на туризм. Еще почти 1,7 миллиарда лари страна потеряла бы при блокировке денежных переводов.
Отношения между странами обострились в конце июня. Тогда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.
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В мире , Видео , Политика , Грузия
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