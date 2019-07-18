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Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что США и Европа могли бы достичь большего эффекта санкций в отношении России, если бы согласовали свои подходы к этому.
"Думаю, мы могли бы сделать больше в плане согласования санкционных систем между США и Европой. Возможно, это могло бы дать больший эффект", — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне и говоря об антироссийской санкционной политике.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции. Кроме того, в ЕС были заморожены определенные направления сотрудничества с РФ.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в интервью германской газете "Райнише пост" привел в пример положительную динамику российско-германских отношений, которая появилась после осознания "бесперспективности политического и экономического давления на Россию". По его словам, "антироссийская санкционная политика наносит серьезный ущерб самим европейцам". Лавров отметил, что бюджеты стран ЕС недополучают миллиарды долларов, утрачиваются и не создаются десятки тысяч рабочих мест.
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В мире , Европа , Марк Рютте , Сергей Лавров , ЕС , Нидерланды , США
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