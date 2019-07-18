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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Поясняется, что Польша собирается отметить годовщину вместе с теми государствами, с которыми она в настоящее время близко сотрудничает.
"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", — заявил Сасин.
Сообщается, что мероприятия планируют посетить такие политики как: президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.
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В мире , Европа , Конфликты , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Польша
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