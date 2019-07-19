У Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев не исключает, что президент может отдать армии приказ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает "Страна.Ua".

По словам политика, президент Украины — очень решительный человек, поэтому легко может объявить наступление на Донбасс.

Он отметил, что человеческая жизнь для главы государства многое значит, однако, уточнил советник, "есть вещи, которые стоят больше".

Потураев также добавил, что при случае Зеленский может отправить в наступление вооруженные силы Украины.

Ранее Никита Потураев предлагал переименовать русский язык и Россию.