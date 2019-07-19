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Власти ЛНР готовы соблюдать новое перемирие в Донбассе 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Власти самопровозглашённой Луганской народной республики готовы придерживаться нового режима прекращения огня, который вступает в силу 21 июля.
Об этом сообщает РИА Новости.
«С 21 июля с 00:01 минуты по московскому времени придерживаемся режима прекращения огня вне зависимости от обстоятельств, и процесс этот должен быть необратимым», — заявил министр иностранных дел республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Представитель МИД Франции на брифинге заявил, что Париж приветствует достигнутое в Минске соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины с 21 июля.
RT на русском: последние новости
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