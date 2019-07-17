«При СССР было лучше»: Саакашвили поразил украинцев

Михаил Саакашвили заявил, что в советское время на Украине жилось лучше, чем сегодня, а простого переименования улиц и городов недостаточно — «декоммунизация» должна сначала произойти в головах. Такие заявления звучат буквально накануне выборов в Верховную раду , запланированных на 21 июля, и до конца непонятно, какие Саакашвили преследует цели.

В советское время на Украине жилось лучше, чем сейчас, а декоммунизация, которую активно проводит Киев , должна сначала произойти в головах людей — с таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Слова политика прозвучали на фоне признания во вторник конституционным закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон действует на Украине с мая 2015 года и запрещает пропаганду советской символики. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В ходе программы Саакашвили заявил, что сейчас Украина — другая страна. Однако «декоммунизация» должна происходить «не просто по названиям улиц, памятникам, а в голове», сказал он, отметив, что все же плохо относится к коммунистическому строю. Этот тезис он неоднократно подтверждал.

Так, будучи губернатором Одесской области в 2016 году, Саакашвили лично издал указ о сносе сотен памятников и памятных знаков времен СССР. К тому же, он распорядился снести советские символы с братских могил и советские памятные надписи с домов.

В период своего президентства в Грузии в 2009 году Саакашвили также повелел взорвать мемориал советских солдат в Кутаиси. Тогда при взрыве погибли двое мирных жителей из-за несоблюдения техники безопасности. На месте снесенного мемориала было построено новое здание парламента.

В то же время, по словам экс-президента Грузии, все основные действующие институты с советских времен не изменились, но сейчас ситуация во многом хуже.

«Тогда [в советское время] не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только их намного ухудшили.

Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда», — сказал Саакашвили.

Стоит отметить, что политик всегда полностью одобрял распад СССР. По его словам, падение коммунистического режима было частью борьбы народов за независимость.

В своем выступлении он также добавил, что единственными «символами СССР» в стране остаются «разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития».

Такие заявления звучат от новоиспеченного гражданина Украины очень неоднозначно, особенно в преддверии досрочных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

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Саакашвили по прибытии в Киев заявил, что не планирует участвовать в парламентских выборах, но подчеркнул, что не намерен уходить из политики и готов помогать президенту.

«Если ему будет нужен мой совет, я буду готов помочь, — сказал он. — И, конечно, я буду всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, буду делать все для того, чтобы во власть пришло много новых людей».

Новый глава государства принял решение отменить указ своего предшественника, Петра Порошенко , который лишил Саакашвили украинского паспорта в 2017 году.

При этом именно Порошенко, впоследствии ставший политическим врагом Саакашвили, пригласил бывшего главу Грузии в страну, а также предоставил ему гражданство и даже доверил руководство Одесской областью, для которой характерны оппозиционные настроения.

Саакашвили пробыл на Украине два года. За это время он успел получить как определенное влияние, так и противников. В частности, он много критиковал местные власти, что не нравилось тогдашнему президенту Петру Порошенко.

Причиной своего изгнания из страны Саакашвили называл уход в оппозицию. Он тогда также обвинил Порошенко в стремлении узурпировать власть.