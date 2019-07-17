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Письмо в бутылке, брошенное в море 50 лет назад, нашли на пляже в Австралии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Письмо в бутылке, выброшенное за борт 50 лет назад, нашли на пляже мужчина с ребенком на юге Австралии, сообщает телеканал ABC.
Неожиданную находку обнаружила австралийская семья Эллиот на побережье полуострова Эйр во время рыбалки.
"Мое имя Пол Гилмор, мне 13 лет. Я из Англии и направляюсь в Мельбурн, Австралию", — говорится в письме.
Письмо нашел 9-летний Джиа Эллиот в дюнах, чтобы прочитать письмо, семье пришлось разбить бутылку. Спрятанное внутри сообщение было "отправлено" британским ребенком с корабля, перевозившего мигрантов в Австралию в 1969 году.
Семья Эллиот начала поиски автора письма, которому сейчас должно быть уже 63 года. К поиску подключились соцсети и журналисты.
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