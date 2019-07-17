На Украине арестованы счета партии Порошенко

Исполнительная служба Украины арестовала банковские счета партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил в Facebook юрист и бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Исполнительная служба арестовала счета Европейской Солидарности Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа», — написал Портнов.

Он отметил, что следующим шагом станет принудительное перечисление денег партии «Европейская солидарность» на его счет, и добавил, что хочет получить «с паршивой овцы хоть шерсти клок».

Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований пять исков против Порошенко с обвинениями в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.