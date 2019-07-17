На Украине арестованы счета партии Порошенко 

Исполнительная служба Украины арестовала банковские счета партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил в Facebook юрист и бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
«Исполнительная служба арестовала счета Европейской Солидарности Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа», — написал Портнов.
Он отметил, что следующим шагом станет принудительное перечисление денег партии «Европейская солидарность» на его счет, и добавил, что хочет получить «с паршивой овцы хоть шерсти клок».
Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований пять исков против Порошенко с обвинениями в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.
В мае 2014 года на Андрея Портнова было заведено уголовное дело, из-за чего он несколько лет проживал за пределами Украины. Прокуратура утверждала, что в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко и завладел средствами университета. В конце октября 2015 года Портнов в суде ЕС добился снятия с себя санкций и прекращения уголовного преследования. В марте 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Портнова, и он вернулся в Киев.