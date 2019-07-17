В СБУ открестились от задержания водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MН17

Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержали не водителя, а участника транспортировки автотягача, перевозившего зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», из которого, по версии международного следствия, был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе в 2014 году. Об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Елена Гитлянская , пишут «Украинские новости».

Собеседница издания подчеркнула, что задержанный был осужден украинским судом в 2017 году.

Ранее 17 июля замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков сообщил, что ведомство задержало водителя автотягача и также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку везут «Бук». По этим кадрам, по его словам, была установлена личность водителя машины.

«Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории из России», — пояснил он, добавив, что водитель уже отбывает наказание, и в настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК.

27 июня украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Дочь мужчины связала поимку отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малайзийский «Боинг». Женщина утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» писало, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.