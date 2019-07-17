Защита Порошенко оправдалась за прогулянный им допрос

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань объяснил причину неявки своего клиента на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Порошенко до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, а сам адвокат уведомил следователей о том, что его клиент не имеет возможности явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.

«Похоже, директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти», — считает Головань.

Ранее Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Руководитель ГБР Роман Труба не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство в случае его повторной неявки на допрос.

Накануне, 16 июля, пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать «мощную группу» союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза

Всего ГБР расследует 11 дел против бывшего главы государства и членов его команды.