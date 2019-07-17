Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита Порошенко оправдалась за прогулянный им допрос 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань объяснил причину неявки своего клиента на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По его словам, Порошенко до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, а сам адвокат уведомил следователей о том, что его клиент не имеет возможности явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.
«Похоже, директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти», — считает Головань.
Ранее Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Руководитель ГБР Роман Труба не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство в случае его повторной неявки на допрос.
Накануне, 16 июля, пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать «мощную группу» союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза.
Всего ГБР расследует 11 дел против бывшего главы государства и членов его команды.
Последние новости
В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину ХАМАС захотел привлечь Россию к противостоянию «сделке века»
Комментарии1
В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый потоп: целый город в России уходит под воду70
В деле о крушении MH17 появились новые свидетели503
Бойня россиян в Греции попала на видео121
Зеленский экстренно созывает Раду21
Россию попросили вмешаться в «сделку века»30
Видео
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
02:07
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Происшествия
00:53
Рассекречены данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
Наука и техника
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Оружие
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Бойня россиян в Греции попала на видео
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение