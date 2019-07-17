Правительство Украины уволило и.о. главы фискальной службы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в Одессе предложил врио председателя Государственной фискальной службы Украины Александру Власову написать заявление об увольнении, напомнив чиновнику о том, что тот обещал уволить нескольких таможенников, однако, согласно документам, этого не сделал.

"Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение одобрено", — заявил Гройсман.

Кабмин Украины в декабре принял решение о реорганизации Государственной фискальной службы Украины. В рамках реорганизации была создана Государственная налоговая и Государственная таможенные службы. Процесс реорганизации продолжается.