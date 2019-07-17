Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Украины уволило и.о. главы фискальной службы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Государственная фискальная служба Украины
Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова, заявил в среду премьер-министра Владимир Гройсман.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в Одессе предложил врио председателя Государственной фискальной службы Украины Александру Власову написать заявление об увольнении, напомнив чиновнику о том, что тот обещал уволить нескольких таможенников, однако, согласно документам, этого не сделал.
"Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение одобрено", — заявил Гройсман.
Кабмин Украины в декабре принял решение о реорганизации Государственной фискальной службы Украины. В рамках реорганизации была создана Государственная налоговая и Государственная таможенные службы. Процесс реорганизации продолжается.
Последние новости
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
В мире , Украина , Александр Власов , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый потоп: целый город в России уходит под воду70
В деле о крушении MH17 появились новые свидетели503
Бойня россиян в Греции попала на видео121
Зеленский экстренно созывает Раду21
Россию попросили вмешаться в «сделку века»30
Видео
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
02:07
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Происшествия
00:53
Рассекречены данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
Наука и техника
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Оружие
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Бойня россиян в Греции попала на видео
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение