Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский потребовал уволить губернатора из-за скандала с аэропортом 

Газета.Ru + ещё 4 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от и. о. и главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Боня написать заявление об отставке, сообщает ТАСС.
В ходе рабочей поездки, Зеленский заявил, что с ремонтом местного аэропорта произошла «удивительная ситуация». История обросла скандалами, а трата средств вызывает вопросы.
В администрации Зеленского сообщили также, что присутствующие на встрече обратились к нему за помощью в решении проблемы с криминальной обстановкой в регионе и рейдерством.
«Почему вы к людям относитесь как к скотам?», — обратился Зеленский к и.о. губернатора.
Также он сообщил о поисках кандидата на должность нового главы ОГА.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский срочно созывает Раду Украинцев попросили задуматься перед поездкой в Крым Звезда "Бэтмена" умерла на съемках
В мире , Украина , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый потоп: целый город в России уходит под воду124
Россияне получили извещения о своей смерти2
В деле о крушении MH17 появились новые свидетели578
Бойня россиян в Греции попала на видео156
Зеленский экстренно созывает Раду51
Видео
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:38
Россияне получили извещения о своей смерти
Общество
02:07
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Происшествия
00:53
Рассекречены данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
Наука и техника
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Ближний Восток
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Бойня россиян в Греции попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение