Зеленский потребовал уволить губернатора из-за скандала с аэропортом

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от и. о. и главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Боня написать заявление об отставке, сообщает ТАСС.

В ходе рабочей поездки, Зеленский заявил, что с ремонтом местного аэропорта произошла «удивительная ситуация». История обросла скандалами, а трата средств вызывает вопросы.

В администрации Зеленского сообщили также, что присутствующие на встрече обратились к нему за помощью в решении проблемы с криминальной обстановкой в регионе и рейдерством.

«Почему вы к людям относитесь как к скотам?», — обратился Зеленский к и.о. губернатора.

Также он сообщил о поисках кандидата на должность нового главы ОГА.