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В Офисе Зеленского предложили, чтобы одновременно с Вышинским освободили Сенцова 

ТАСС + ещё 8 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что в Офисе главы государства предлагают освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова одновременно с главным редактором агентства "РИА новости Украина" Кириллом Вышинским, находящемся под стражей на Украине.
Назван первый шаг для диалога между РФ и Украиной
"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", — написала она в четверг в Facebook.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.
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В мире , Политика , Украина , Выборы на Украине , Республика Крым
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