В Офисе Зеленского предложили, чтобы одновременно с Вышинским освободили Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что в Офисе главы государства предлагают освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова одновременно с главным редактором агентства "РИА новости Украина" Кириллом Вышинским, находящемся под стражей на Украине.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", — написала она в четверг в Facebook.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.