«За депрессией следует принятие»: эксперт по Турции оценил отношения с США после покупки С-400

Если бы темы С-400 не было, то ее стоило бы придумать

Покупка Турцией российских систем С-400 может стать определенной точкой поворота в отношениях между странами. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучил эксперт Иван Стародубцев.

«На примере закупки Турцией российских систем ПВО С-400 мы можем наблюдать прохождение Америкой классических для психологии пяти стадий принятия горя: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. На первом этапе западные партнеры долго не верили в то, что покупка состоится. Называли ее турецким блефом, который лопнет как мыльный пузырь, и на его месте появятся турецкие требования по размену «жилплощади».

На втором этапе Запад начал напоминать Турции о блоковой солидарности и потихоньку угрожать последствиями ее решения в пользу России . Эти угрозы вышли на свой пик с применением к туркам Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций. Когда же и это не помогло, наступил третий этап — этап торга», — отметил Стародубцев.

Эксперт подчеркнул, что США стали торговаться с Турцией на предмет поставки зенитных систем только в 2019 году, хотя сделка с Россией была заключена в 2017. Турция безуспешно ждала поставок систем Patriot десятилетиями.

«Сделка между Россией и Турцией была заключена в конце 2017 года, но лишь в начале 2019 года США начали с Турцией торговаться, предлагая отказаться от систем С-400. В обмен на это Америка предлагала все-таки продать Турции системы Patriot, которых та дожидалась десятилетиями. Если Конгресс разрешит, конечно. Анкара переговоры с Вашингтоном начала, но довольно быстро для себя уяснила, что американское предложение — мало того, что не столь привлекательно, как российское, но еще и не гарантированно со стороны Конгресса», — сказал эксперт.

Стародубцев добавил, что на данный момент отношения Вашингтона и Анкары находятся в стадии «депрессии», если пользоваться психологическими аналогиями. За ней, если продолжить метафору, должно последовать принятие.

«В итоге, Турция деликатно, по-восточному, завернула щедрую американскую руку, предложив сформировать комиссию, которая должна была установить степень того риска коллективной безопасности НАТО, который будет нести постановка на боевое дежурство систем С-400. Встреча между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии — это, похоже, уже этап депрессии. Иначе нельзя охарактеризовать слова американского президента о том, что он «понимает Турцию» и что администрация Обамы в свое время «плохо себя вела», не продав Patriot Турции. А за депрессией, как известно, следует принятие.

Двенадцатого июля на авиабазу Мюртед под Анкарой, Русланами (Ан-124 — прим. ред.), были начаты поставки российских С-400. Без преувеличения, вся Турция следит за происходящим: чуть ли не в прямом эфире вся страна смотрит на разгрузку Русланов на авиабазе не просто страны НАТО, а той страны, которая на протяжении долгих лет считалась южным флангом Альянса в противостоянии с нашей страной.

Во мнении о необходимости закупки сходятся как сторонники власти, так и турецкая оппозиция, а для российско-турецких отношений С-400 — это возможная точка прорыва к открытию новых страниц российско-турецкого сотрудничества. Своими угрозами и действиями в адрес Турции Запад лишь подталкивает турок в сторону России. Если бы темы С-400 не было, то ее стоило бы придумать», — заключил Стародубцев.

Поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля и, как ожидается, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сделку с российской стороной важнейшим соглашением в истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.