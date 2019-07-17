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Лукашенко предложил Приморью партнёрство 

News.ru 1 час назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил о готовности страны поставлять в регион сельхозтехнику и транспорт.
Белорусский лидер пообещал, что Белоруссия станет для Приморья надежным другом и партнёром и на неё можно рассчитывать. Кроме того, Лукашенко наградил Кожемяко орденом Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества стран, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, эксперт Института экономики Национальной академии наук Белоруссии Людмила Воронецкая рассказала о пяти возможных сценариях развития российско-белорусских отношений.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , Олег Кожемяко , РАН , РИА Новости
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