Лукашенко предложил Приморью партнёрство

Белорусский лидер пообещал, что Белоруссия станет для Приморья надежным другом и партнёром и на неё можно рассчитывать. Кроме того, Лукашенко наградил Кожемяко орденом Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества стран, передаёт РИА Новости.