Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил о готовности страны поставлять в регион сельхозтехнику и транспорт.
Белорусский лидер пообещал, что Белоруссия станет для Приморья надежным другом и партнёром и на неё можно рассчитывать. Кроме того, Лукашенко наградил Кожемяко орденом Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества стран, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, эксперт Института экономики Национальной академии наук Белоруссии Людмила Воронецкая рассказала о пяти возможных сценариях развития российско-белорусских отношений.