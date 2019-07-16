Срок — месяц: Украина объявила обмен заключенными с Россией

Обмен заключенными между Россией Украиной пройдет в течение месяца, заявил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко . Он отметил, что об этом 12 июля договорились советники президентов стран «нормандской четверки». При этом, по его словам, для украинской стороны главное — «получить своих людей назад» и сдвинуть процесс обмена «с мертвой точки».

В течение месяца пройдет обмен заключенными между Россией и Украиной, об этом договорились внешнеполитические советники и помощники президентов стран «нормандской четверки», заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Переговоры представителей лидеров России, Украины, Франции Германии состоялись в Париже 12 июля.

«В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных», — приводит слова Пристайко РИА «Новости».

Заместитель главы офиса украинского главы напомнил о словах президента страны Владимира Зеленского об обмене «10 на 10» или «15 на 15».

«В принципе, мы не замыкаемся на определенном круге людей. Наша задача — получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован», — отметил Пристайко.

В то же время он добавил, что конкретных людей участники переговоров «на уровне советников президентов и глав государств» не обсуждали.

«Непосредственно переговоры в этом формате по поводу конкретных людей не ведутся, для этого есть уполномоченные группы», — сказал он.

По его словам, задача советников глав государств и правительств — сдвинуть обмен между сторонами «с мертвой точки», «в которой он сейчас находится». Тем временем, отметил Пристайко, параллельно этот вопрос решается на уровне гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Кроме того, он отметил, что на встрече советники договорились о прекращении огня при помощи введения «хлебного» перемирия. В список договоренностей вошло также разминирование в Станице Луганской, а также определение следующих участков для разведения сил в Донбассе. Также на повестке встречи были и инициативы по облегчению социально-экономических связей с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Как передает газета «Ведомости», в конце августа, по словам Пристайко, пройдет встреча советников глав «нормандской четверки», во время которой будет обсуждаться выполнение договоренностей, которых удалось достигнуть 12 июля.

В понедельник, 15 июля, в Киеве состоялась встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой . На следующий день Денисова приехала в Москву, чтобы обменяться списками граждан России и Украины, которые содержатся в местах лишения свободы в двух государствах.

По словам Москальковой, 50 россиян удерживаются Украиной. Между тем, Россия в свой список обмена пленными включила лишь 40 человек, в то время как Украина предоставила 120 фамилий.

Тремя днями ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности в любом формате провести переговоры относительно арестованных 24 моряков, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.

По словам Зеленского, у него «корона с головы не спадет» из-за обсуждения этой темы, так как он считает жизнь украинских ребят «самым главным».

«Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать всех наших ребят. И не только минский процесс, нормандский процесс и так далее», — сказал глава страны на встрече с родственниками моряков в Кривом Роге.

При этом он отметил, что киевские власти готовы вернуть российских заключенных, «только отдайте нам всех наших».

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» состоялась на следующий день после первого телефонного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Во время переговоров они обсудили урегулирование военного конфликта на юго-востоке Украины, а также совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. По информации администрации Зеленского, тема задержанных в России украинских моряков стала ключевой.

В ноябре 2018 года 24 украинских военнослужащих на трех суднах незаконно пересекли госграницу России, пройдя через Керченский пролив. Кроме того, они совершали опасное маневрирование и не реагировали на призывы российских пограничников остановиться. В итоге по отношению к украинцам было применено оружие, и их задержали.

Киев считает действия российских спецслужб неправомерными, между тем Москва уверена, что не нарушала никаких международных соглашений, а действия моряков были провокацией.