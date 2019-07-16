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Зеленскому предложили купить у России Крым и Донбасс 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: Рамблер
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили купить Крым и Донбасс у России, чтобы вернуть его Украине. С таким предложением к главе государства обратился автор петиции, размещенной на официальном сайте президента, сообщает РИА «Новости».
«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», — считает автор петиции.
Он напомнил президенту, что граждане страны ждут от него смелого решения, и попросил обратить внимание на такой способ урегулирования проблемы.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым
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