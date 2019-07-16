Зеленскому предложили купить у России Крым и Донбасс

«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», — считает автор петиции.

Он напомнил президенту, что граждане страны ждут от него смелого решения, и попросил обратить внимание на такой способ урегулирования проблемы.