Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые дешевые для жизни города мира 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Reuters
По итогам первого полугодия 2019-го городами с самой низкой в мире стоимостью проживания признаны пакистанские Равалпинди и Карачи. Данные опубликованы на портале Numbeo, собирающем информацию о ценах в разных странах.
Аналитики портала составили рейтинг, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).
В Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. Третье место списка занял город Тхируванантхапурам в Индии (значение индекса — 12,95). В десятку самых дешевых попали еще два пакистанских города — Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции топ-10 достались индийским населенным пунктам. Они же заняли места с 11-го по 23-е. На 24 позиции оказался украинский город Запорожье (индекс — 16,6).
Москву аналитики поместили на 195 позицию из 77-ми, жизнь в российской столице почти на 62 процента дешевле, чем в Нью-Йорке.
Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.
В мае 2019-го были названы самые дорогие города для свиданий — таковыми оказались Цюрих, Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио. Москва заняла 37 строчку рейтинга.
Последние новости
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом На Москву обрушатся затяжные ливни Криминальный мир забил тревогу после ареста Шишкана
Комментарии
В мире , Карачи , Равалпинди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем плоха? Что будет с Меркель
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией4
300 миллионов: как россиянка надурила знакомых и улетела3
Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка26
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео2
Видео
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
01:39
«Ласковый и нежный зверь»: Пугачева обратилась к Галкину
Шоу-бизнес
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
00:33
Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату
Общество
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:07
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео
Погода Новости Москвы
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
00:55
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение