Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", — сказал Эспер в показаниях конгрессу.

"В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки", — добавил Эспер.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент. Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.