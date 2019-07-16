Министр уволился после разоблачения борцов с коррупцией

Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с растратой бюджетных денег на роскошные ужины в кругу друзей. Об этом он написал во вторник, 16 июля, на своей странице в Facebook.

По словам министра, усилия, которые необходимо тратить на защиту от нападок, не позволяют ему спокойно и эффективно выполнять порученную президентом и премьер-министром миссию. Именно поэтому он утром подал заявление об отставке.

Де Рюжи добавил, что подал в суд на портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, обвинив его в клевете. Политик указал, что издание с прошлой недели совершает на него нападки «на основании украденных фотографий, сплетен и приблизительных оценок». Он указал, что журналисты явно преследуют цель «навредить, очернить, уничтожить».

Пост министра экологии де Рюжи занимает с сентября 2018 года. Обвинения в растратах касаются времен его работы на посту председателя нижней палаты парламента (национальное собрание) в 2017-2018 годах.

Mediapart 10 июля сообщил, что чиновник и его супруга организовали не менее десятка роскошных ужинов, на которые приглашались до 30 человек, причем в основном из числа друзей пары. При этом на фотографиях с подобных трапез присутствуют бутылки вина из парламентских запасов стоимостью по 500 евро каждая. Сам политик заявлял о «неформальных ужинах с представителями гражданского общества, что связано с исполнением обязанностей» на посту.