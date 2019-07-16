В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке 

Депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» предложили отменить закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, принятый незадолго до истечения срока полномочий бывшего президента страны Петра Порошенко.
Как сообщает РИА «Новости», авторы предложения ссылаются на то, что закон был принят с многочисленными нарушениями.
В комментарии также говорится, что депутаты «Оппозиционного блока» не позволят разжигать языковую вражду и выступают за свободное развитие русского языка и доступ к образованию на языке нацменьшинств.
15 мая президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала «112 Украина» подписал «Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС.