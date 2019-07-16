В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» предложили отменить закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, принятый незадолго до истечения срока полномочий бывшего президента страны Петра Порошенко

Как сообщает РИА «Новости», авторы предложения ссылаются на то, что закон был принят с многочисленными нарушениями.

В комментарии также говорится, что депутаты «Оппозиционного блока» не позволят разжигать языковую вражду и выступают за свободное развитие русского языка и доступ к образованию на языке нацменьшинств.