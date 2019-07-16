«Зеленский, как слышно?» Чего требуют жители Донбасса

Донецке проходит акция «Зеленский, признай выбор Донбасса», для участия в которой к зданию городской администрации пришли тысячи человек. Там же установлен экран, на котором в режиме реального времени транслируется количество онлайн-участников — их число перевалило за 1 млн Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР уверены, что акция поможет быстрее решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем.

В центре Донецка собрались несколько тысяч человек, которые участвуют в акции «Зеленский, признай выбор Донбасса», передает РИА «Новости».

По данным издания, мероприятие проходит в Парке кованных фигур, недалеко от здания городской администрации. Там установлен большой экран, на котором демонстрируется в режиме реального времени количество людей, которые приняли участие в акции «Выбор Донбасса» при помощи интернет-регистрации.

Когда на экране высветилось семизначное число, митингующие начали скандировать: «Нас миллион! Зеленский, как слышно?»

«В настоящее время здесь присутствует около 3 тыс. человек. С начала акции в ней зарегистрировались уже миллион человек. Люди требуют, чтобы Зеленский выполнил свои предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и выполнить минские соглашения», — рассказал представитель организаторов мероприятия. Он отметил, что мнение миллиона человек нельзя игнорировать.

«Зарегистрировались не только жители [самопровозглашенных] Донецкой и Луганской [народных] республик, но и жители Донецкой и Луганской области той территории, которую контролирует правительство Украины . Также зарегистрировались представители других областей Украины», — рассказал собеседник агентства.

В парке также установлена сцена, на которой выступают местные коллективы. Участники акции пришли на мероприятие с флагами России, ДНР и ЛНР.

Акция «Выбор Донбасса» является крупнейшей в истории самопровозглашенных республик, передает ТАСС. Ее участники решили отправить обращение мировым лидерам.

«Миллион человек подписались под призывом к миру и справедливости, десятки миллионов нас поддерживают. Давайте напишем лидерам мира послание, в котором укажем путь к миру в Донбассе. А копию отправим и президенту Украины», — сказал солист Донецкой государственной академической филармонии Герман Рудницкий во время митинга в центре Донецка. Он уверен, что «требования народа» должны стать известны всему миру.

Его предложение поддержали митингующие и начали скандировать имя Евгении Тертычной, которая является автором акции. «Пусть это будет новым для всех нас вызовом. За нами миллион, за нами и победа», — сказала Тертычная под аплодисменты толпы. Однако пока неизвестно, какие требования будут выдвинуты в новом послании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В мае Евгения Тертычная записала видеообращение к украинскому главе, став впоследствии инициатором акции. Она потребовала предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, а также вернуть жителям ДНР и ЛНР пенсии и признать право на интеграцию с Россией.

Леонид Пасечник. Буквально на следующий день земляки поддержали ее обращение. Жители самопровозглашенных республик начали размещать в соцсетях свои обращения к Зеленскому. 20 мая блогеры из ДНР создали сайт «Выбор Донбасса», где каждый может подписаться под требованиями к Киеву или разместить свое видео с хэштегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Среди подписавших требования есть также главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин

Участники акции уверены, что она поможет вскоре решить конфликт на юго-восточной части Украины мирным путем.

«Тысячи жителей Донбасса в рамках акции «Выбор Донбасса» уже несколько месяцев требуют от новоизбранного президента Зеленского прекратить войну, признать особый статус Донбасса, снять экономическую блокаду», — сказал активист акции Сергей Ярош, выступая на митинге.

Он отметил, что гордится тем, что жители самопровозглашенных республик решили «достучаться до президента Украины таким мирным способом», на что Зеленский, по его мнению, «просто не сможет не отреагировать».

Вооруженный конфликт начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти страны начали военную операцию против самопровозглашенных республик. За все время, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Между тем, Владимир Зеленский уверен, что решить вооруженное противостояние можно при помощи минских соглашений и встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа о деэскалации конфликта. Тем не менее, конфликт продолжается до сих пор.