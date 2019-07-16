В магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма

В сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым . Об этом сообщает УНИАН.

Один из пользователей социальных сетей поделился фотографией находки.

Город, в котором были обнаружены прилавки с "неправильными" дневниками, остается неизвестным.

Тогда как одни пользователи Интернета сильно возмутились подобным дизайном школьной атрибутики и потребовали снять дневники с продажи, другие не нашли в этом ничего криминального.

Ранее сообщалось, что Зеленского призвали "наступить на горло" песне о победе над Россией.