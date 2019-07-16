Решившего мочиться в «Боржоми» директора обвинили в махинациях

Гендиректора телкомпании «Рустави-2» Николоза Гварамию, ранее пообещавшего мочиться в «Боржоми», обвинили в финансовых махинациях, сообщает газета «Взгляд». Предполагается, что он выводил основную часть доходов организации на счета сторонних фирм.

Вероятное преступление выявила владелица 9% акций телекомпании Нино Нижарадзе , адвокат которой Георгий Кавлашвили заявил, что обвинению есть документальные подтверждения.

«Из полученных нами финансовых документов стало ясно, что большая часть доходов телекомпании аккумулируется на счетах различных компаний. Основателем одной из них является Михаил Мшвилдадзе (организатор антироссийских акций — прим. ред.)», — заявил юрист, подчеркнув, что есть информация о других компаниях, в которые «перекачиваются» доходы телекомпании.

Нижарадзе написала жалобу в генеральную прокуратуру Грузии, приложив к ней данные о возможных махинациях со стороны Гварамии.