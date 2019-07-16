Гендиректора телкомпании «Рустави-2» Николоза Гварамию, ранее пообещавшего мочиться в «Боржоми», обвинили в финансовых махинациях, сообщает газета «Взгляд». Предполагается, что он выводил основную часть доходов организации на счета сторонних фирм.
Вероятное преступление выявила владелица 9% акций телекомпании Нино Нижарадзе, адвокат которой Георгий Кавлашвили заявил, что обвинению есть документальные подтверждения.
«Из полученных нами финансовых документов стало ясно, что большая часть доходов телекомпании аккумулируется на счетах различных компаний. Основателем одной из них является Михаил Мшвилдадзе (организатор антироссийских акций — прим. ред.)», — заявил юрист, подчеркнув, что есть информация о других компаниях, в которые «перекачиваются» доходы телекомпании.
Нижарадзе написала жалобу в генеральную прокуратуру Грузии, приложив к ней данные о возможных махинациях со стороны Гварамии.
7 июня журналист Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» на русском языке оскорбил президента РФ, в том числе матом. Телеведущий выразил уверенность, что на грузинской земле нет места такому «созданию», как Путин, назвал российского лидера оккупантом, а также оскорбил его родителей. В результате сотни грузин вышли на стихийный митинг к зданию телекомпании с резкой критикой в адрес Габунии и Гварамии. Несколько дней спустя директор телекомпании заявил, что протесты были организованы предпринимателями ради продолжения поставок в Россию вина и боржоми, поэтому он готов помочиться в эти напитки.