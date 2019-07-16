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Известный актер заснул на съемках и умер 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Актер из «Острых козырьков» и «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер на 48-м году жизни, рассказали Daily Mail осведомленные собеседники и подтвердила его агент Лиза Ричардс.
Ирландец Шилс скончался в воскресенье. По словам анонимных собеседников издания, актер умер во сне на съемочной площадке мыльной оперы «Прекрасный город». В последнее время он засыпал на съемках регулярно. Кроме того, недавно Шилс пришел на площадку на костылях, очевидно испытывая боль.
«Никто (из коллег по сериалу. — Прим. ред.) не предложил ему помощь и даже не спросил, что произошло. Они просто обсуждали его за спиной», — заявил один из источников издания.
Тем временем агент Шилса Лиза Ричардс подтвердила лишь смерть своего клиента, а об ее обстоятельствах говорить отказалась. В правоохранительных органах изданию также не раскрыли информацию о кончине актера.
Карл Шилс снимался в «Прекрасном городе» с 2014 года — всего в 198 эпизодах. Кроме того, он известен небольшими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Острые козырьки», «Тайный игрок», «Нокаут», «Тюдоры», «Бэтмен: Начало», «Разрыв» и «Охота на Bеронику».
Комментарии1
В мире , Видео , МВД , Daily Mail
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