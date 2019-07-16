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Актер из «Бэтмена: Начало» заснул на съемках и умер 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @karlshiels
Ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает Daily Mail во вторник, 16 июля.
По словам источника, незадолго до смерти артист, снимавшийся в сериале «Город-сказка», несколько раз засыпал на съемочной площадке.
«Никто не предложил ему помощь. Все просто говорили о нем за его спиной», — сказал собеседник издания.
Причина смерти Шилса пока не раскрывается. Перед кончиной артиста видели передвигающимся на костылях и страдающим от боли. Ему было 47 лет.
«Карл был уникальным талантом, одновременно энергичным, беззаботным, веселым, остроумным, искренним и крайне ярким. Он был выдающимся актером ирландского театра», — сказала его агент Лиза Ричардс, передает BBC News.
Шилс исполнил эпизодические роли в таких фильмах, как «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана и «Нокаут» Стивена Содерберга. Он также снялся в сериалах «В пустыне смерти», «Тюдоры», «Острые козырьки» и «Война Фойла». В 2016 году Шилса номинировали на премию Ирландской академии кино и телевидения как лучшего актера.
Артист выступал на сцене Театра Аббатства в Дублине, а также в Ройал-Корте и театре Буш в Лондоне.
11 июля стало известно о смерти звезды британского псевдодокументального ситкома «Эта страна» Майкла Слеггса. Ему было 33 года.
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В мире , Стивен Содерберг , Кристофер Нолан , BBC News
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