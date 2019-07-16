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Святослав Вакарчук предложил давать до 15 лет тюрьмы за переговоры с Россией 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» уточнил, что речь идёт о не уполномоченных государством переговорщиках.
Как говорится на сайте «Голоса», партия инициировала проект закона «О криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора». Предотвращать и противодействовать подобным переговорам предлагается Службе безопасности Украины.
«Пора называть вещи своими именами. Люди, которые подрывают украинскую независимость и продают её России — предатели государства… Саботаж внутри страны надо прекращать. Это наш долг перед теми, кто проливает кровь на передовой», — прокомментировал инициативу Вакарчук.
Он также отметил, что этим законопроектом партия предлагает усложнить использование антиукраинскими олигархами и политиками местных телеканалов с целью расшатывания государственности.
Законопроект расширяет статью Уголовного кодекса Украины о госизмене, виновным может грозить до 15 лет заключения с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.
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Комментарии3
В мире , Украина , Святослав Вакарчук , СБУ
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