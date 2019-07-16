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Турция отреагировала на санкции ЕС 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA
Турция продолжит деятельность по добыче газа в восточной части Средиземного моря, несмотря на решение Евросоюза ввести санкции против республики. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на МИД страны.
В ведомстве отметили, что Турция имеет «равные права на ресурсы Кипра». ЕС относится к кипрскому вопросу предвзято, так как киприоты-турки, которые равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются, добавили в министерстве.
Ранее 15 июля ЕС одобрил санкции против Анкары. Рестриктивные меры, в частности, предполагают сокращение финансирования республики. Помимо этого, приостанавливаются переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, также отложены проведение Совета ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.
Кипр разделен на два государства. Одно из них является членом Евросоюза, другое, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.
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В мире , МИД , ЕС , Кипр , Турция
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