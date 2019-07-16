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Украинские депутаты восхитились гостеприимством России 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские депутаты остались довольны после посещения России. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
Рабинович признался, что их очень приветливо приняли в чужой стране. Также он отметил, что российские власти внимательно слушали и общались с ними.
Депутат рассказал, что попросил премьера России Дмитрия Медведева выключить камеры и пойти "по-человечески" пообщаться в другое место и тот его послушал.
"Все хотят договариваться", — подчеркнул Рабинович.
По его словам, депутаты Украины выполнили намеченные планы, то есть "продолжили контакты".
"Потому что если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет", — заключил Рабинович.
Ранее сообщалось, что Медведев встретился с украинскими политиками.
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