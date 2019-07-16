Украинские депутаты восхитились гостеприимством России

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские депутаты остались довольны после посещения России . Об этом он сказал в эфире "112 Украина ".

Рабинович признался, что их очень приветливо приняли в чужой стране. Также он отметил, что российские власти внимательно слушали и общались с ними.

Депутат рассказал, что попросил премьера России Дмитрия Медведева выключить камеры и пойти "по-человечески" пообщаться в другое место и тот его послушал.

"Все хотят договариваться", — подчеркнул Рабинович.

По его словам, депутаты Украины выполнили намеченные планы, то есть "продолжили контакты".

"Потому что если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет", — заключил Рабинович.

Ранее сообщалось, что Медведев встретился с украинскими политиками.