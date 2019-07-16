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США предложили Путину ядерную сделку 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
США хотят заключить новое ядерное соглашение с Россией и включить в него Китай. Об этом агентствам «Рейтер» и «Блумберг» рассказали собеседники в Белом доме.
Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. По словам собеседников «Рейтер», Трамп уже обсуждал эту идею с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.
«Мы на самом деле чувствуем, что можем попытаться снова начать договариваться. Постучим по дереву», — отметил один из источников агентства, стук по дереву объяснив тем, что «мы всегда находимся в одном инциденте от того, чтобы все пошло под откос».
В свою очередь, собеседники «Блумберга» говорят о «сильных сигналах» из России о том, что ее власти хотят более стабильных отношений с США.
По этой причине уже завтра-послезавтра, на переговорах по стратегической стабильности в Женеве, американские делегаты могут предложить российским обсудить заключение трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями.
Комментарии131
В мире , Видео , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , Bloomberg , Reuters , Китай , США
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