США предложили Путину ядерную сделку

США хотят заключить новое ядерное соглашение с Россией и включить в него Китай . Об этом агентствам « Рейтер » и « Блумберг » рассказали собеседники в Белом доме.

«Мы на самом деле чувствуем, что можем попытаться снова начать договариваться. Постучим по дереву», — отметил один из источников агентства, стук по дереву объяснив тем, что «мы всегда находимся в одном инциденте от того, чтобы все пошло под откос».

В свою очередь, собеседники «Блумберга» говорят о «сильных сигналах» из России о том, что ее власти хотят более стабильных отношений с США.

По этой причине уже завтра-послезавтра, на переговорах по стратегической стабильности в Женеве, американские делегаты могут предложить российским обсудить заключение трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями.