США предложили Путину ядерную сделку 

США хотят заключить новое ядерное соглашение с Россией и включить в него Китай. Об этом агентствам «Рейтер» и «Блумберг» рассказали собеседники в Белом доме.
Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. По словам собеседников «Рейтер», Трамп уже обсуждал эту идею с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.
«Мы на самом деле чувствуем, что можем попытаться снова начать договариваться. Постучим по дереву», — отметил один из источников агентства, стук по дереву объяснив тем, что «мы всегда находимся в одном инциденте от того, чтобы все пошло под откос».
В свою очередь, собеседники «Блумберга» говорят о «сильных сигналах» из России о том, что ее власти хотят более стабильных отношений с США.
По этой причине уже завтра-послезавтра, на переговорах по стратегической стабильности в Женеве, американские делегаты могут предложить российским обсудить заключение трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями.