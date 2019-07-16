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CNN: Ассанж руководил вмешательством в выборы США из посольства Эквадора 

ТАСС + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года. С таким утверждением выступила в понедельник американская телекомпания CNN, ссылающаяся на попавшие в ее распоряжение отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global о слежке за Ассанжем.
По версии CNN, эти отчеты содержат данные о том, как Ассанж в посольстве Эквадора проводил длительные встречи с "россиянами и хакерами мирового класса", а также лично заказывал дорогостоящее компьютерное оборудование для облегчения процесса обмена данными. Основателю WikiLeaks по запросу предоставлялся высокоскоростной интернет, телефонная связь и помещение для конфиденциальных встреч с лицами, которых он приглашал. Ассанж аргументировал такие запросы необходимостью поддерживать деятельность WikiLeaks.
Как утверждает телекомпания, Ассанжу было разрешено определять перечень лиц, которые входили в посольство Эквадора, не предъявляя удостоверения личности и не проходя досмотра службы безопасности. Он применял устройства собственного изготовления, предназначенные против попыток его прослушивания.
Согласно публикации CNN, основатель организации негласно пользовался почти такими же полномочиями, как и посол Эквадора в Великобритании. Якобы Ассанж поддерживал постоянный контакт с должностными лицами высокого ранга этой латиноамериканской страны и мог добиться увольнения любого не понравившегося ему сотрудника диппредставительства в Лондоне. CNN обращалась за комментариями к четырем эквадорским дипломатам, которые исполняли обязанности посла в Лондоне за время нахождения Ассанжа в здании посольства. Ответ дал только Хуан Фалькони, заявивший, что на него не оказывалось давления сверху для создания каких-то особых условий для основателя WikiLeaks.
Эта организация и адвокаты ее основателя не отреагировала на просьбу CNN прокомментировать публикацию.
WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Дональда Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на НКДП для взлома переписки.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.
Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю "Викиликс" грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.
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Комментарии
В мире , США , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Джулиан Ассанж , Демократическая партия США , Wikileaks , Минюст РФ , Эквадор
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