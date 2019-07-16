«Ксенофоб и расист» Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала

Расист и ксенофоб — новые обвинения в адрес Трампа сыплются градом. Они заполонили первые полосы всех американских изданий. А все потому, что политик в очередной раз наступил на любимые грабли — Twitter. В публикации он в прямом смысле "отправил" женщин из Демократической партии с местом рождения в паспорте за пределами США на историческую родину строить экономику и политику за границами Америки.

So interesting to see «Progressive» Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2019 г.

Эти слова вызвали такую волну возмущения, что от объяснений не удалось сбежать даже на официальном мероприятии на совсем иную тему. Журналисты, перебивая друг друга, сперва подловили Трампа в кулуарах. А затем — и на самом выступлении. Попросили прокомментировать слова демократа Нэнси Пелоси о том, что всеми своими действиями он пытается "зачистить" страну от приезжих.

— Спикер палаты представителей сказала, что вы хотите сделать Америку снова белой. Это правда? — Вообще, то заявление, которая сделала спикер, очень расистское. Очень. — Но она сказала, что это хотите сделать вы. — Все, что я сказал, — это то, что, если вы хотите покинуть страну, если вы тут несчастливы, вы можете уезжать.

Высказывание Трампа тут же подхватили демократы и начали продавливать идею о том, что у Америки нет будущего с политиком, который позволяет себе такие нелицеприятные высказывания. В число этих демократов как раз входят и женщины— политики с африканскими, латиноамериканскими и пакистанскими корнями. И все это звучит на фоне и без того яростной критики политики Трампа в отношении мигрантов. С конца прошлой недели в десятке американских городов проводят рейды по отлову и депортации нелегалов. Тем временем в команде Трампа решили развеять миф о расизме весьма своеобразно.

"В офисе Трампа есть азиатка, которая переехала в США. И его слова не касаются всех людей на планете. Это о конкретных представительницах конгресса", — отмечает начальник штаба вице-президента Майка Пенса Марк Шорт.

По мнению экспертов, все это в тандеме с любовью Трампа к публичным перепалкам может всерьез ударить по его рейтингу и репутации. Ведь не за горами выборы, до них осталось чуть больше года.

"Трамп повторяет свою классическую ошибку — он вступает в перепалку с противником. Лучше всего их игнорировать, чтобы выглядеть более импозантно и по-президентски. Через несколько дней все это уйдет, будет новый скандал. Ведь все время пресса и демократы ищут новые поводы", — комментирует ситуацию политолог Эдвард Лозанский.