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Макрон настроен на переговоры с США, Россией и Ираном по СВПД 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен обсудить тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с президентами Ирана Хасаном Роухани, России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, нужно сохранить ядерное соглашение и создать условия продуктивного диалога с Ираном, чтобы обсудить ядерную программу, а также региональные и баллистические вопросы.
Макрон добавил, что нужно избежать любой формы эскалации в регионе.
Ранее состоялась встреча глав ФРГ, Франции и Великобритании. Правительства стран выразили опасения развала СВПД из-за санкций США и в связи решением Ирана не выполнять некоторые основные положения сделки.
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В мире , Политика , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Иран , США , Франция
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