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Страны ЕС одобрили санкции против Турции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Согласно документу, ограничительные меры вводятся из-за геологоразведочных действий на шельфе Кипра, передает агентство DPA.
Отмечается, что ЕС сократит финансирование Анкары, а такде намерен приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках.
В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения на западе от острова Кипр. В ответ Анкара заявила, что Евросоюз не вправе определять границы в Средиземном море.
Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.
Однако накануне МИД Турции заявил о продолжении геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия.
Конфликт вызван решением Турции провести разведку нефти и газа возле побережья Северного Кипра, которое Анкара считает своей территорией с 1974 года.
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Комментарии1
В мире , Ближний Восток , МИД , ЕС , МИД Турции , ИА DPA , Брюссель , Кипр , Турция
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