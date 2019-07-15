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Украина потребовала от Венгрии не переходить «красные линии» 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
На встрече с послом Венгрии на Украине Иштваном Ийдярто украинский замглавы МВД Егор Божок потребовал не переходить «красные линии» во взаимодействии с украинцами венгерского происхождения из Закарпатья.
«Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожным и придерживаться «красных линий» при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в регионе Закарпатья (Украина)», — сообщил Божок в соцсетях.
Во вторник министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Берегово, пишет УНИАН со ссылкой на СМИ Закарпатья.
Ранее МИД Украины вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за высказываний министра внешней экономики и иностранных дел республики Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине.
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В мире , Украина , Петер Сийярто , МИД , МВД , УНИАН , Будапешт , Венгрия
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