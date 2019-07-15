Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего

Турция намерена производить новейшие системы ПВО вместе с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя поставки комплексов ПВО С-400 из России, сообщает РИА Новости.

"Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел, идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе.

Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с РФ, и мы это сделаем", — заявил Эрдоган.

Он рассказал, что в Турцию прилетел уже восьмой самолет с элементами С-400. Процесс поставок должен завершиться в апреле 2020 года.

Ранее сообщалось, что США подготовили санкции против Турции из-за покупки С-400 у России. Ожидается, что о них будет объявлено в конце следующей недели.