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Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего 

Рамблер 17 минут назад
Турция намерена производить новейшие системы ПВО вместе с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя поставки комплексов ПВО С-400 из России, сообщает РИА Новости.
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива от поставок Турции С-400 
"Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел, идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе.
Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с РФ, и мы это сделаем", — заявил Эрдоган.
Он рассказал, что в Турцию прилетел уже восьмой самолет с элементами С-400. Процесс поставок должен завершиться в апреле 2020 года.
Ранее сообщалось, что США подготовили санкции против Турции из-за покупки С-400 у России. Ожидается, что о них будет объявлено в конце следующей недели.
В мире , Армия , Видео , Турция
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