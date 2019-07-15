УПЦ: икона Богородицы замироточила в храме на Львовщине

Икона Пресвятой Богородицы замироточила в храме преподобного Амфилохия Почаевского во Львовской области Украины , сообщает в понедельник сайт Украинской православной церкви

"9 июля, в день чествования Тихвинской Львовской Слезоточивой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, в храме преподобного Амфилохия Почаевского в городе Мостиска Львовской области замироточила точная копия этого чудотворного образа", — говорится в сообщении.

По благословению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета, настоятель храма протоиерей Николай с общиной совершили богослужение с акафистом Пресвятой Богородице.

Сам чудотворный образ Тихвинской Львовской Слезоточивой иконы Божией Матери находится в Свято-Георгиевском соборе города Львова, уточнили в УПЦ.