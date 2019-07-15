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УПЦ: икона Богородицы замироточила в храме на Львовщине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Икона Пресвятой Богородицы замироточила в храме преподобного Амфилохия Почаевского во Львовской области Украины, сообщает в понедельник сайт Украинской православной церкви.
"9 июля, в день чествования Тихвинской Львовской Слезоточивой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, в храме преподобного Амфилохия Почаевского в городе Мостиска Львовской области замироточила точная копия этого чудотворного образа", — говорится в сообщении.
По благословению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета, настоятель храма протоиерей Николай с общиной совершили богослужение с акафистом Пресвятой Богородице.
Сам чудотворный образ Тихвинской Львовской Слезоточивой иконы Божией Матери находится в Свято-Георгиевском соборе города Львова, уточнили в УПЦ.
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